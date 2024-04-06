Митрополит Тихон отслужил литургию преждеосвященных даров в Покровском соборе

5 апреля 2024 года, в пятницу на 3-й неделе Великого поста, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил служение Литургии Преждеосвященных Даров в Покровском соборе города Севастополя.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта, первый проректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков), духовенство митрополии.

Все великопостные богослужения носят особый покаянный характер, но чтобы не лишать верующих единения со Христом, на неделе (в среду и пятницу) христиане причащаются Преждеосвященными Дарами, т.е., освященными ранее, на полной Божественной Литургии святителя Василия Великого.

На малом входе Правящий Архиерей за усердное служение Святой Матери Церкви наградил иерея Кирилла Иванисова — личного секретаря Управляющего Симферопольской епархией и священника Константина Белого — клирика Покровского собора правом ношения наперсного золотого Креста.

За Литургией Преждеосвященных Даров, после Великого входа, митрополитом Тихоном была совершена диаконская хиротония монаха Рафаила (Попова), насельника Херсонесского Свято-Владимирского мужского монастыря.

В завершение Богослужения владыка Тихон преподал всем архипастырское благословение, после чего каждый получил от владыки иконки «Не рыдай мене, мати».

Фото: пресс-служба Благочиния Севастополя