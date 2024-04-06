В Чечне ввели ограничения на быструю и медленную музыку

Музыкальные, вокальные и хореографические произведения в Чечне должны иметь темп от 80 до 116 ударов в минуту, то есть не быть ни медленными, ни быстрыми

В Чечне решили ввести ограничение в отношении темпа музыкальных произведений — от 80 до 116 ударов в минуту, сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на минкульт республики. Таким образом, оказались отсечены медленные и быстрые музыкальные произведения.

«Сегодня под руководством [главы минкульта] Мусы Дадаева прошло расширенное совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов Чеченской Республики, в ходе которого он озвучил окончательное решение, согласованное с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ведется работа по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений.

Фото: chspu.ru