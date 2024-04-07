В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +16…+18°. Об этом сообщает Крымгидрометцентр.

В понедельник, 8 апреля, будет малооблачно. Ветер ночью северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +23…+25°.

Во вторник, 9 апреля, также малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +22…+24°.

Фото: Елена Голос