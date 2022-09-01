Миссия МАГАТЭ с опозданием прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре, передает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что колонна состоит из девяти машин с надписью: «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения. В момент их прибытия ситуация на ЗАЭС была спокойная, звуков обстрелов слышно не было.

Уточняется, что машины миссии задержались примерно на три часа. Причиной называется, что гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси пришлось проводить переговоры с украинскими военными, чтобы попасть на станцию.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Минобороны сообщило, что украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС.

Ольга Сурикова