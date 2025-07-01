Минтруд показал, сколько мы будем отдыхать в 2026 году

Новогодние каникулы продлятся 12 дней. А еще нас ждут короткие рабочие недели в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.

В мае и июне запланированы пятидневные и трёхдневные выходные. Один из праздничных дней — 4 ноября — выпадает на среду.

В июне выходные будут с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня.

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Ольга Сурикова