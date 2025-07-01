Погода в Севастополе 1 июля

Погода
01-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с,

днем северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 23…25°.

Температура воды в море 21°.

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