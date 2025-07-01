Мальчика, упавшего в 17-метровый колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля

Происшествия
01-07-2025

 12-летний школьник, провалившийся в колодец, получил тяжелые травмы. Его перевели в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники доктора Рошаля.

Он доставлен бортом санавиации в НИИ НДХиТ для дальнейшего лечения.

 
 
«Состояние тяжелое, ребенок госпитализирован для наблюдения в реанимацию. Предстоит несколько оперативных вмешательств по поводу нескольких сложных переломов», — рассказал Семен Владимирович Мещеряков, главный врач Клиники доктора Рошаля.

📹Видео: пресс-служба Клиники доктора Рошаля

Ольга Сурикова

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