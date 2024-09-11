В Ялте дети спасли мужчину, серьезно пострадавшего в ДТП

На днях в поселке Краснокаменка в Большой Ялте мужчина не справился с управлением, находясь за рулем мопеда, и упал в овраг, в результате чего серьезно повредил ногу.

К счастью, рядом с местом происшествия прогуливались дети. Увидев пострадавшего, они сумели оказать ему первую медицинскую помощь, сделав из поводка для собаки жгут и грамотно его наложив. Благодаря чему мужчина смог дождаться приезда медиков, которые его госпитализировали.

О происшествии в ходе прямого эфира на своей странице Вконтакте рассказала мэр Ялты Янина Павленко.

«Я хочу искренне поблагодарить и наградить этих детей. Молодцы. Вы – наши маленькие герои», – сказала Павленко.

Напомним, сегодня минобороны сообщила, что благодаря усилиям военнослужащих Черноморского флота удалось отбить атаку украинских диверсантов на буровые установки на северо-западе Крыма.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pxhere.com/

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