Минобороны показало кадры уничтожения установки «HIMARS», которой ыл нанесен удар по Севастополю 23 июня

Минобороны 8 июля показало кадры уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня производства США М142 «HIMARS» в ракетном снаряжении «ATACMS», которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.
Операторами БпЛА ВС РФ было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО «HIMARS» в лесополосе у населенного пункта Клапая, Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесен ракетный удар.
В результате удара уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 «HIMARS» в ракетном снаряжении «ATACMS» и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО.
Ольга Сурикова