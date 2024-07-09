Отключение электроэнергии в Севастополе 9 июля

В Севастополе 9 июля для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ временно будет ограничена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 08:00 до 17:00

ул. Фиолентовское шоссе, 8/1, 50/18, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/14, 50/18, 50/19, 50/20, 50/22, 50/26, 50/16, 50/31/16, 50/13, 50/18, 50/4, 50/3, 50/28/30, 8/1-а, 50/30, 8/1/2, 30-а/б/в/г, 50/27/29/31, 20/22, 20;

ул. Комбрига Потапова, 37, 30-в, 32-а, 34, 26-г/2, 30-г, 26-в, 84-а/1, 37-а, 43-а/б/в, 37, 39-а, 28, 32, 39, 30-г, 26, 32, 34, 40, 43-а, 37-а, 41-а/б/в, 39-а;

ул. Готская, 84-в/1, 72-г, 28-52(чёт), 56-98(чёт), 84-2, 84-г, 90, 98, 102-108(чёт), 114, 29-55(нечёт), 84-б/1/2/3/4, 132, 136, кад. 2256;

ул. Камышовое шоссе, 40-а;

ул. Молодых Строителей, 50-б, 50-а, 8, 41-53(нечёт);

ул. Александра Маринеско, 5-б;

Монастырское шоссе, 59/12.



В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Буденного, 6-А,6-Б,6-24,35-А,23,31-59;

ул. Николая Музыки, 1,7-13,19-23;

ул. Степаненко, 12;

ул. Чапаева, 50-80,21-А,21-25,29-41;

пер. Школьный, 2-8;

ул. Котовского, 48



ул. Волнистая, 22-А,4-А,6,16,22-24,40,39,53,57-61,11-А,1-А,17-А,1,7,11-17,23-27



ул. Щербака, 12



ул. Гидрографическая, 22-Б,26-А,28-В,22-В,26-Б,28-Г,9;

СНТ «Ветеран-2», уч.82,22,28,48,54,уч.65,43,51,59,67,77,85



ул. Красивая, 70-А,74/1,52-А,74-А,74-Б,42,46,8,16-18,30,38,1-3

СНТ «Энтузиаст», 35



СНТ «Стрелец», 10



ул. Хрусталева, 72-Ж/22,72-Ж/21,72-Ж/13,72-Ж/15



пр. Аэродромный, 2-8,22,28,1-3;

Аэродромное шоссе, 16,20-22,28;

ул. Шабалина, 50



ТСН «Слип», 18-20,24-28,40,44-46,116,122,1,209-Б,17,31,37,41,41,45-47,53

СНТ «Якорь», 12,42-46,50,39-51;

СНТ «Южный Экспресс», 10-А,50-А,22,28-30,34,46,52,60,25-А,5,9,71,75,1019,1051;

ТСН «Чайка-89», 60,65



с. Колхозное

ул. Горная, 4-А,4,16,988,1-Б,1-А,1-9;

ул. Колхозная, 6-А,4-А,4-8,14,15,29-31



с. Россошанка

ул. Жемчужная, 2-12,1-5,11;

ул. Фролова,4-16,488,1-19;

ул. Байдарская,34-А,16-18,490,491



с. Новобобровка

ул. Герасина, 2,6-8,390,19-А,1-3,7-21;

пер. Жасминовый, 2-4,1-3;

ул. Гористая, 2,1,5-7,11-21;

ул. Садовая, 5-7,15;

ул. Баденкиной, 2-26,1-Б,41-А,1-27;

ул. Изумрудная, 2-8,7-А,1-7



с. Родниковое

ул. Терлецкого, 29;

ул. Заречная, 8-18,11-29,33;

ул. Карадагская, 2-6,16,1220,9,1215;

ул. Менгирская, 6-10,7-А,1-7;

ул. Куликова, 5-Д;

ул. Васильковая, 8-А,6-8,14,1192,1-9,26-28;

ул. Скитальца, 462,30-42,27-53



Мекензиевы горы

ул. Миндальна, 4,32-44,7,21-23;

ул. Мищенко, 4-16,21-А,5,7,17,21-29,33,39-43,51,55,88;

ул. Путейская, 10-46,747,48,747,2617;

ул. Центральная, 6-10,20,26,30-34,40-42,23,27-29,33,41,53;

пер. Сенной, 6,1,5,11;

пер. Пасечный, 2-Б,2-А,2-4,8-10,3-А,1-3,1175;

ул. Пасечная, 2-А,2-4,10-12,16-18,18/1,1-3,7-13,19;

пр-д Пасечный, 1-А,3-5,9-15,19-21,1189,1251;

пер. Кривой, 2-8,18,23-А,19-А,1-9,19-23;

ул. Родниковая, 19,13-17;

ул. Сенная, 12-20,1014,1015;

ул. Ясеневая, 86,92,67-А,50-82,1244,1338-1340,47-89,1339-1341,2-20;

б-р Гардемаринов, 6,10,16,30,748,17-21,34-50;

ул. Гуряна, 6,10,5;

б-р Томаса Макензи, 6-12,16,24-26,1294;

ДСК «Парус-4», 77-6,1-А,1;

пер. Пихтовый, 4-8,5;

пр-д Вельботный, 5;

ул. Приборострителей, 10-12,13;

ул. Рябиновая, 4-6,5;

пер. Катальповый, 20-26;

ул. Крейсерская, 4,8-10,18,24,36,31-А,3,7,17-21,25,35;

ул. Богданова, 530,155-А/8,155-А/3;

ул. Лагина, 5;

пер. Нарядный, 4-16,3-7;

пер. Залесный, к. 756,4-6,1-Б,1-А-2,3-13;

пер. Коробейников, 2-Б,4-16,1-А,1-Б,1-5,11-13,17;

пер. Тростниковый, 2,10-12,16,3,7;

пер. Песенный, 2-А,6,10-14,18,15-А,3-11,17;

ул. Облепиховая, 2-54,1-23,45;

пер. Слободский, 2-Б/1,4-18,1178,1-Б/2,1-Б/1,5-17

Ольга Сурикова

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