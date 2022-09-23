В ИТ-конференции в Ялте участвовали программисты из 13 регионов России

В Ялте прошла большая конференция ИТ-специалистов, посвященная Дню программиста. Руководители, инженеры, разработчики, архитекторы, аналитики, продуктологи компании IC Eight (АйСи Эйт) собрались в крымском курорте, чтобы обсудить промежуточные результаты работы, ближайшие планы компании, а также разобрать тренды мировой и российской ИТ-индустрии.

«Сейчас непростое время, но те вызовы, которые оно бросает, активизируют весь скрытый потенциал российских ИТ-специалистов и управленцев, заставляют пересмотреть, в целом, подход к созданию новых продуктов. Сегодня нужно работать быстро, четко и наверняка. В связи с масштабной цифровизацией всех сфер, появляются новые запросы как у российского, так и у крымского рынка — бизнес и госструктуры заинтересованы в новых качественных и безопасных продуктах, который наша компания готова предложить», – отметил управляющий директор АйСи Эйт Алексей Данилов.

На конференцию приехали представители отрасли из Краснодара, Москвы и Московской области, в онлайн-формате к мероприятию подключились сотрудники АйСи Эйт из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска, Перми, Воронежа, Республики Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в конференции участвовали представители КТК ТЕЛЕКОМ и К-Телеком.

«ИТ-отрасль — стратегический сегмент экономики России. В настоящее время темпы ее роста превышают динамику ВВП, и эта тенденция, очевидно, сохранится в перспективе. Мы формируем собственную экспертизу для создания новых полезных и перспективных отечественных продуктов. Большое внимание уделяем системе мотивации, обучению и расширению географии наших сотрудников. Наши Центры разработки откроются в нескольких городах России», – добавил Алексей Данилов.

Завершилась конференция командообразующим путешествием на яхтах. Все участники разделились на команды и каждая на своем судне решала различные задания – интеллектуальные, творческие и спортивные. Каждый из участников выполнял выданную заранее роль и был важной частью команды. Коллеги смогли лучше узнать друг друга, оценить свои возможности в нестандартной ситуации, а также увидеть красоту Южного берега Крыма, ведь многие задания были связаны с достопримечательностями Ялты.

Для справки:

IC Eight (АйСи Эйт) входит в состав инвестиционного холдинга IC Invest, основанного предпринимателем Павлом Кузнецовым в 2021 году. В АйСи Эйт работает более 100 ИТ-специалистов. В портфеле компании более 30 цифровых продуктов, применяемых во многих сферах бизнеса – цифровой офис, мобильные приложения, тарификаторы услуг, системы по управлению ресурсом рабочих и мониторингу элементов инфраструктуры.