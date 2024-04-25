Потепление и «ржавый» дождь: циклон меняет погоду в России

Новый циклон приносит на Русскую равнину не только тепло, но и атмосферные аномалии. В Белгороде небо затемнелось и окрасилось в жёлтые тона, вызвав беспокойство среди местных жителей.

Ситуация прояснилась с началом ливня, который оставил после себя рыжие разводы на одежде и машинах из-за большого количества песка в атмосфере. Аналогичные осадки зафиксированы на Украине, Румынии и Приднестровье. Всему виной африканские пылевые бури.

Тем временем, южные регионы России оказались под угрозой экстремальной жары. Температура воздуха в ряде районов достигает +30° и выше, предвещая новые температурные рекорды.

Особенно высокие показатели ожидаются в Краснодаре и Ставрополе, где текущие максимумы могут быть превышены на 3-4°. Период сильной жары продлится как минимум до завтра.

Напомним, «Шторм века» в нанес Севастополю ущерб на шесть миллиардов.