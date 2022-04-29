Развожаев рассказал, чем Севастополь отличается от Крыма

У города свой архетип

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что у региона есть свой исторический архетип, который накладывает отпечаток на его развитие и этим он отличается от городов Республики Крым. Об этом он заявил в эфире интернет-проекта «Антонимы».

Развожаев подчеркнул, что полностью поддерживает идею сохранения на полуострове двух субъектов федерации. «Это исторические реалии», — отметил он, добавив, что у Севастополя всегда был особый статус, он был базой флота и центром промышленности, а также есть разница в укладах жизни между этими субъектами.

«Есть ряд особенностей, которые характеризуют Севастополь и севастопольцев. Исторические архетипы, которые накладывают отпечаток на город», — высказал губернатор свое мнение, добавив, что севастопольцы это преимущественно городские жители.

«И, понятно, ключевая черта в характере – это город военных. Сейчас, может быть в меньшей степени становится это так, потому что большой миграционный приток – есть и другие направления, которые необходимо активизировать и развивать, потому что иначе экономика просто не заработает. А потенциал колоссальный, его нужно будет обязательно запустить, и мы этим занимаемся», — добавив он.

При этом Развожаев, подтвердив мысль ведущего, что Севастополь является менее курортным по сравнению с городами Крыма, заявил, сейчас уже накладывается отпечаток туристической отрасли и идет работа по созданию современных мест размещения и легализации гостевых домов.

Ольга Сурикова