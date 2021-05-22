Для севастопольских выпускников звучит последний звонок

Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса

Во всех школах Севастополя звучит последний звонок, выпускники прощаются с детством и делают первые шаги в уже взрослой жизни.

В этом году выпускается 4 396 девятиклассников и 2 605 одиннадцатиклассников. Уже с 31 мая начнется проведение Единого государственного экзамена.

Из-за трагедии в Казани и эпидемии коронавируса в школах приняты беспрецедентные меры безопасности: у каждого учебного заведения дежурят сотрудники полиции, на торжественную линейку пускали строго по спискам и только по два гостя от каждого выпускника.

Традиционно в севастопольские школы сказать напутственное слово выпускникам пришли ветераны, политики, деятели науки и культуры.

Вице-спикер заксобрания Илья Журавлев посетил торжественную линейку в гимназии №1, пожелав выпускникам в первую очередь верить в себя и стремиться максимально реализовать свой природный потенциал.

«Именно сейчас вы определяетесь с выбором будущей профессии – кто-то пойдет по техническому пути, выбрав такие перспективные сегодня профессии как робототехника, программирование и другие, кто-то свяжет себя с гуманитарной сферой, кто-то выберет военную стезю, а кто-то решит спасать человеческие жизни или посвятит всего себя науке, — обратился к ребятам вице-спикер. — Чтобы вы не выбрали – это должен быть ваш и только ваш выбор, прислушайтесь к себе, что вам интересно, что вам нужно, где вы сможете в наибольшей степени реализовать свой природной потенциал».

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова