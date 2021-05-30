Губернатор Севастополя и его заместители отчитались о доходах

Развожаев за 2020 год заработал меньше всех

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и его заместители отчитались о доходах за 2020 год. Отчеты опубликованы на официальном сайте правительства города 28 мая.

Согласно документу, Михаил Развожаев за прошлый год заработал 2,89 млн рублей, его супруга – 2,7 тысячи рублей. На двоих они владеют двумя квартирами 79,4 кв.м. и 65,4 кв.м, и супруга машиной Nissan Murano.

Для его заместителей прошлый год оказался более прибыльным.

Николай Жигулин заработал 7,4 млн рублей и владеет земельными участками и двумя квартира по 126,6 кв. м и 64, а также автомобилем Volvo XC70 и мотоциклом Honda NT700VA.

Александр Кулагин задекларировал самый низкий доход из заместителей — 4,5 млн рублей за год. За ним числится две квартиры –45,8 кв.м., и 94,4 кв.м, гараж. В собственности семьи земельные участки и автомобиль Nissan Note.

Мария Литовко заработала 5, 1 млн рублей. У нее в собственности два земельных участка и две квартиры. Автомобили Ford Fiesta и Cadillac srx.

Игорь Михеев отчитался о 5,7 заработанных млн рублей. В собственности у него дача, две квартиры, автомобиль Hyundai i30.

Алексей Парикин по доходам уступил немного только Светлане Пироговой. За 2020 год он заработал 9,31 млн рублей. Он владеет домом в 350 кв. м, двумя квартирами в 150 кв.м и 57,5 кв.м, а также двумя автомобилями Toyota Prius и Toyota Land Cruiser Prado.

Самый высокий доход обнародовала Светлана Пирогова – у неё 9,34 млн рублей за год, и у супруга 2,5 млн рублей, в совместном владении у них три квартиры 71 кв.м, 68,2 кв.м и 77 кв.м, гараж 32,2 кв.м. Также в ее собственности автомобиль Renault Megane II.

Напомним, ранее свои доходы задекларировали депутаты Законодательного собрания Севастополя. Глава Закса Владимир Немцев задекларировал 12,7 млн рублей дохода, а его супруга супруга 271 тысячей рублей. Богаче его оказался только известный депутат-предприниматель Сергей Лисейцев. Его доход за 2020 год составил почти 66 млн рублей.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя