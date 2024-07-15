Для мигрантов разработали правила поведения в России

Не свистеть женщинам в след, не называть незнакомых людей братьями

В Федеральном агентстве по делам национальностей разработали экспресс-курс для приезжающих в РФ на работу для мигрантов из Центральной Азии, который представляет собой 70-минутную лекцию.

За это время иностранцы должны узнать все о миграционном и трудовом законодательстве России, а также о правилах поведения в стране и конкретном регионе, пишет «Коммерсант».

Важные правила, которые будут изучать мигранты в рамках курса:

— Поясняется, что гражданки в короткой и яркой одежде не являются «женщинами лёгкого поведения».

— Запрещается свистеть вслед прохожим, как женщинами, так и мужчинами.

— Не рекомендуется обсуждать других людей на родном языке, даже шёпотом.

— Использование обращений «брат« или «сестра» к незнакомым людям не приветствуется.

— Запрещено совершать религиозные обряды на улице, проводить ритуалы публично, а также резать баранов.

Заключительная часть курса — урок истории. Мигрантам напоминают, что Россия и Центральная Азия связаны многовековой историей. В советское время регионы развивались благодаря финансированию из бюджета СССР. Это помогло образованию современных государств на базе бывших союзных республик.

Курс включает 11 анимационных роликов, где главный герой Тимур, москвич с десятилетним стажем, рассказывает о правилах жизни в России.

По словам директора межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений «ПСП-фонд» Бориса Панича, для реального эффекта прохождение курса должно стать обязательным условием для получения разрешения на трудоустройство и длительное проживание в России.

Внедрить курс должны до 10 сентября 2024 года, но обязательного требования для мигрантов его проходить пока нет.

Ольга Сурикова

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