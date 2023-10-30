Мужчина, притворившись врачом, растлил девочку

Мужчина уже был судим за половые преступления против детей и находился под административным надзором.

В июле 2022 года он совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери своей знакомой. Для этого, представляясь врачом, злоумышленник пригласил девочку к себе домой под предлогом проведения оздоровительного массажа. Потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию.

После происшествия преступник скрылся и был объявлен в розыск. В декабре 2022 года работники полиции установили его местонахождение в Краснодарском крае.

Согласившись с позицией прокуратуры города, суд вынес обвинительный приговор в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также по приговору суда мужчина обязан пройти принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Дарья Тимофеева

Фото: nts-tv.com