Медиакоманда из Севастополя представляет город на Международной «Кванториаде-2019»

С 18 по 21 декабря в Москве проходит заключительный этап Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада» — 2019. Туда отправились и обучающиеся Севастопольского детского технопарка «Кванториум».

В финале встретились 92 команды из 6 стран (Россия, Казахстан, Румыния, Армения, Испания, Эстония). Участники конкурса представляют проекты по одному из 10 треков: «Аэротакси», «Бесшовный навигатор», «Гибкая электроника», «Инструменты редактирования генов», «Канатная дорога», «Оптимальный захват», «Психоэмоциональный тренажер», «Трансформируемый модуль космической станции», «Умная энергетика», «Low cost high-tech».

Севастополь на Международном конкурсе детских инженерных команд «Кванториада» — 2019 представляют Вероника Большунова, Ярослав Дунаев и Никита Деревянченко, их сопровождает руководитель медиаквантума Анастасия Вакарчук.

«На медиакоманде лежит ответственная миссия: рассказать всему миру, что происходит на площадке; познакомиться с участниками, научиться читать их мысли, ведь времени на разговоры у них совершенно не будет, а также фотографировать, писать сценарии, записывать сториз и снимать видео», — поделилась Анастасия Вакарчук.

20 декабря в рамках «Кванториады» будут подведены предварительные итоги первого года реализации национального проекта «Образование». В мероприятии примет участие заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова.

По материалам пресс-службы детского технопарка «Кванториум» (и фото)