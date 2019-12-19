Севастопольские школьники побывали на зимнем фестивале РДШ в Москве

В Москве на грандиозное итоговое мероприятие Российского движения школьников 2019 года, IV Ежегодный зимний фестиваль, собралось около двух тысяч человек из 85 регионов России. Севастополь

на фестивале представляли 12 активистов регионального отделения РДШ: финалисты и победители Всероссийских конкурсов: «Лидер XXI века», «РДШ-Территория самоуправления», «На старт, эко-отряд», «Я познаю Россию» и др.

Школьники приняли участие в работе интерактивных площадок, Всероссийского проекта «Классные встречи» с известными людьми, получили уникальную возможность поболеть за

российских хоккеистов на матче «Россия» — «Чехия», а также побывали на экскурсиях по Москве.

Участники фестиваля создали самую длинную бумажную гирлянду длиной 850 метров, которая попала в Книгу рекордов России.

Завершился фестиваль грандиозным шоу. и концертом артистов Black star.

По материалам представителя РДШ Севастополь Натальи Загородней (и фото)