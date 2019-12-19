В Севастополе наградили победительниц чемпионата «Навыки мудрых»

Впервые в Севастополе прошел чемпионат по профессиональному мастерству «Навыки мудрых» для профессионалов возрастной категории 50+ по методике «Ворлдскиллс Россия».

15 участников соревновались в трех компетенциях: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Организация экскурсионных услуг».

Чемпионат «Навыки мудрых» проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколении» национального проекта «Демография».

В большом зале Департамента труда и социальной защиты руководитель ведомства вручил победителям и призерам конкурса подарочные сертификаты и цветы. В компетенции «Дошкольное воспитание» отмечены наградами воспитатель детского сада № 123 Бурыхина Зоя Андреевна, воспитатель детского сада №13 Агаркова Надежда Константиновна, воспитатель детского сада №130 Рябцева Татьяна Владиславовна; в компетенции «Преподавание в младших классах» — преподаватель Севастопольской «Гимназии №10» Полоз Людмила Алексеевна, преподаватель Севастопольской «Гимназии №2» Антонюк Наталья Николаевна, преподаватель «Севастопольского политехнического лицея» Глущенко Виктория Петровна; в компетенции «Организация экскурсионных услуг» — преподаватели «Севастопольского торгово – экономического техникума» Григоренко Лариса Борисовна, Некращюк Людмила Станиславовна и Жмурко Вера Васильевна.

По словам представителя Департамента труда и социальной защиты населения Анны Шалимовой одна из главных задач чемпионата — продемонстрировать на практике высокий уровень знаний и профессиональных навыков людей возрастной категории старше 50 лет, которые за свой трудовой путь смогли повысить квалификацию и показать молодому поколению, что они готовы конкурировать наравне в современных условиях рынка труда.

По материалам пресс-службы праивтельства Севастополя (и фото)