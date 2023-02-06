В Севастополе объявлено штормовое предупреждение

Севастопольские спасатели распространили предупреждение об усилении ветра в ближайшее время.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля к 15:00-18:00 ожидается усиление северо-восточного ветра в пределах 20–25 м/с.

Такая обстановка сохранится также в первой половине ночи 7 февраля.

Спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и призывают воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом – особенно от длительных поездок.

Подчеркивается, что существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ветхих и недостаточно прочно закрепленных конструкций. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Рекомендуется избегать нахождения на обрывистых и обвалоопасных участках побережья, причалах и пирсах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

Ольга Сурикова