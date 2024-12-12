На Севастополь надвигается шторм и сильный ветер

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Севастополя об ухудшении погодных условий, в связи с чем ожидается штормовое предупреждение.

Сообщается о прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях в Севастополе на 13 декабря. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20-25 м/с, высокая волна (до 2-3 метров) и осадки в виде дождя со снегом и мокрого снега.

Кроме того, спасатели предупреждают об опасностях, которые грозят пешеходам и водителям.

Лучше держаться подальше от деревьев, ЛЭП. Конечно, не стоит отправвляться в походы и совершать морские прогулки.

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Кристина Ветер