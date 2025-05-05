В Севастополе прошла акция «Цветущая Георгиевская лента»

Сегодня вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев посетил храм Сергия Радонежского, где принял участие в традиционной акции, посвященной 80-летию Великой Победы, «Цветущая Георгиевская лента». Мероприятие было организовано в память о Великой Отечественной войне и, конечно, участниках СВО, о всех тех, кто не вернулся с фронта, отдав свою жизнь за свободу и будущее нашей страны, а также в благодарность, ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших героев и детям войны.

Акция «Цветущая Георгиевская лента» ежегодно собирает жителей города, чтобы почтить память тех, кто в годы войны и послевоенного восстановления отдал свою жизнь и силы ради победы и мирного будущего. Георгиевская лента, ставшая символом мужества и отваги наших предков, была воплощена в ярких бархатцах, выбранных для акции неслучайно — их цветовая палитра напоминает цвета Георгиевской ленты и символизирует бессмертный подвиг наших отцов и дедов.

«Эта акция, как и сама Георгиевская лента, несет в себе глубокий смысл и память о тех временах, когда незыблемые героизм и мужество наших предков, подарили нам мирное небо, мы обязаны помнить их подвиг и передавать эту память новым поколениям», — прокомментировал Илья Журавлев, о важности события.

Традиционная акция также стала важной вехой в работе по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и о важности специальной военной операции.

По окончанию службы, совместно с прихожанами и настоятелем храма, были высажены цветы на церковной аллее , как символ о бессмертном и ратном подвиге всех героев, отдавшим свою жизнь, защищая родную землю от врага.

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