Состоялся митинг-концерт в честь 79 годовщины со дня рождения Основателя ЛДПР Владимира Жириновского

25 апреля в Москве, в 79-годовщину рождения Основателя ЛДПР Владимира Жириновского прошел митинг-концерт под лозунгом «Мы все — русские!».

Собрав более двух тысяч сторонников ЛДПР со всей страны.

Мероприятие стало не только актом памяти, но и точкой отсчета для новой политической главы в жизни партии.

С трибуны лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о старте предвыборной кампании в Государственную Думу 2026 года, отметив, что партия входит в нее с четким пониманием своей исторической миссии.

«ЛДПР — это не просто партия, это голос русского народа, его чаяний и надежд. Мы говорим: быть русским — значит нести дух ответственности, силы, честности. Не кровь делает человека русским, а его дела, его отношение к Родине, к своему народу. Сегодня, когда против России ведется глобальное давление, наша задача — вернуть русским чувство достоинства и опоры. Вернем величие русским — заставим уважать Россию», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Он также отметил, что именно Владимир Жириновский первым заговорил о необходимости защищать русских — как народ, который нуждается в справедливости и заботе наравне со всеми.

Особое внимание на митинге было уделено социальной повестке. ЛДПР акцентирует важность демографического развития, укрепления института семьи и поддержки многодетных.

Партия требует вложений в здоровье и благополучие русского народа, а не в наращивание миграционного ресурса. Также поднимались вопросы реабилитации и поддержки бойцов после участия в СВО — реальной, а не декларативной помощи.

Символичным стало вручение партийных билетов новым членам ЛДПР — участникам спецоперации, которых Слуцкий назвал «щитами Русского мира».

Координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев, присутствовавший на митинге, отметил значимость происходящего для всей страны:

«Мы не просто вспоминаем Владимира Вольфовича — мы продолжаем его дело. Его идеи, сила, вера в русский народ — все это живет в сегодняшней ЛДПР. Севастополь и весь Крым ощущают эту поддержку ежедневно. Мы видим, что партия не просто говорит, а действует. Сегодня, как никогда, важно сохранить русский дух и русскую правду — ЛДПР стоит на этом уверенно и последовательно», — отметил политик.

Митинг завершился праздничным концертом и живым общением единомышленников, для которых ЛДПР давно стала не просто партией, а воплощением национального единства, силы духа и верности идеалам русского мира.