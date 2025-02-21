Дорога на Ай-Петри закрыта на все выходные из-за непогоды

В Крыму к концу зимы бушуют снегопады. Поэтому властям региона пришлось ввести ограничения

«В связи с действующим штормовым предупреждением, дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай) перекрыта. Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

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Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Янина Павленко