В мире

Военным дали два выходных перед Новым годом

01-12-2021
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Но их придется отработать

Российские военные получили два выходных дня перед новогодними праздниками. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Личный состав вооруженных сил будет отдыхать 29 и 30 декабря за предшествующие рабочие субботы, пояснил министр.

«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — рассказал Шойгу. При этом он попросил «обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Отметим, новогодние каникулы у россиян продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней.

Ольга Сурикова

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