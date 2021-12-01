Военным дали два выходных перед Новым годом

Но их придется отработать

Российские военные получили два выходных дня перед новогодними праздниками. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Личный состав вооруженных сил будет отдыхать 29 и 30 декабря за предшествующие рабочие субботы, пояснил министр.

«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — рассказал Шойгу. При этом он попросил «обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Отметим, новогодние каникулы у россиян продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней.

Ольга Сурикова