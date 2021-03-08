Развожаев: Севастополь основан легендарной женщиной

Это и определило силу духа и характер севастопольских женщин

Пресс-служба правительства Севастополя опубликовала поздравление губернатора Михаила Развожаева с Международным женским днем. Приводим текст поздравления полностью:

«Любимые наши женщины! Дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги, коллеги!

Поздравляю вас с самым добрым весенним праздником – Международным женским днем!

Город-Герой Севастополь основан легендарной женщиной – Екатериной Великой. Уверен, во многом это и предопределило силу духа и характер таких отважных севастопольских женщин, которые во все времена были не только надежным тылом для своих любимых, но и сами всегда готовы к подвигу.

Так было и в годы двух оборон, и в Русскую весну, когда весь мир увидел эту несгибаемую целеустремленность!

В мирное время подвиг может принимать разные формы: встать в шесть утра, чтобы приготовить всей семье вкусный завтрак, пожертвовать собственной карьерой, чтобы у детей было лучшее воспитание. Кто-то из вас спит всего по 4-5 часов, находясь на дежурствах «без права сна», кто-то выбрал мужскую профессию и каждый день доказывает, что нет «мужских» и «женских» профессий, а есть те, кто просто берут и делают сложную работу изо дня в день! Для вас нет ничего невозможного!

Только вы способны подарить нам главные богатства человечества: любовь и верность, крепкую семью и детей.

Искренне желаю, чтобы мужчины ценили вашу заботу и терпение, никогда не предавали и не злоупотребляли вашей добротой.

Искренне хочу, чтобы каждая из вас была счастлива и уверена в завтрашнем дне. Чтобы ваши самые сокровенные желания исполнились.

Чтобы у каждой из вас дом был – полная чаша!

С праздником, наши любимые!»