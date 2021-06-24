Заместителей губернатора будут оценивать по-новому

Критериев оценки замов станет больше

Об изменении показателей эффективности деятельности заместителей губернатора Севастополя рассказал руководитель Главного контрольного управления Вячеслав Аксенов в ходе заседания правительства Севастополя.

Аксенов сообщил, что на основании предложений департамента общественных коммуникаций в систему оценки внесен процент обращений граждан, по которым в срок был отправлен ответ, курируемый соответствующим заместителем губернатора.

Также по инициативе федеральной налоговой службы вводится дополнительный критерий – наличие задолженности свыше 1000 рублей по налогам и сборам и иным обязательным платежам по состоянию на конец отчетного квартала в подведомственных учреждениях, курируемых соответствующим заместителем губернатора.

Третье изменение внесено ведомством Аксенова. По инициативе главного контрольного управления заработная плата заместителя губернатора Севастополя будет завесить от своевременности реагирования на предписания и представления надзорных органов, а также будет учитывать факт устранения нарушений

Напомним, что в сентябре 2019 года Михаил Развожаев представил семь своих заместителей, однако уже к 2021 году трое их них покинули свои посты.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя