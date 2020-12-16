На трассе в Севастополе перевернулась фура

ДТП произошло в вечернее время

В Севастополе вечером 16 декабря на трассе «Таврида» перевернулся грузовой автомобиль. На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

Один из пользователей группы В Контакте «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП» выложил видео, на котором видно перевернутую фуру возле отбойника, а также машины ГАИ и МЧС, работающие на месте аварии.

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Изданию Forpost в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю отметили, что «большегруз не перевозил никаких воспламеняющихся материалов, возгораний в результате аварии тоже не было, сотрудники ведомства только осуществляли смыв топлива с дороги».

В пресс-службе УМВД уточнили, что авария произошла по вине водителя, который ночью не справился с управлением.

Пострадавших нет.

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь.ДТП/