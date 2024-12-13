Следователи в Крыму выясняют, как новорожденный получил травмы во время родов

Следком по Республике Крым сообщает о возбуждении уголовного дела в Симферополе по факту причинения тяжкого вреда здоровью новорожденному в результате экстренного родоразрешения, которое провели врачи родильного дома.

Уголовное дело инициировано по поручению руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу.

Родитель ребенка обратился в следственные органы с просьбой разобраться в деле, где малыш получил травмы.

Родители уверены, что врачи применяли запрещенные методы извлечения плода, из-за чего малыш и получил травмы.

В данный момент младенец находится в больнице, и родители признаны потерпевшими.

В рамках расследования проводятся судебно-медицинские экспертизы, изучается медицинская документация, а также допрашивается медицинский персонал. Ход дела находится под контролем руководства следственных органов.

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Кристина Ветер