Крымчан предупреждают быть аккуратнее с «красивыми цветочками»

Жительница Крыма едва не умерла, собрав по дороге, как ей казалось, обычный полевой букет. У нее началась тяжелая аллергия.

О своем неприятном приключении девушка рассказала в соцсетях и предупредила остальных.

«Мы с подругой по дороге в Евпаторию остановились и пофоткались и затем нарвали красивущие фиолетовые цветочки. Название их было «сокирка полевая», как я потом узнала. Я никогда в жизни ничем цветочным не отравлялась и по жизни не аллергик.

Всю ночь букет стоял у головы в вазе, и на утро около 6 часов я проснулась от сильного удушья и жара, все тело ломало, сердцебиение 150 вместо 80, слезотечение и начали отниматься руки и ноги», — написала она.

Девушка добавила, что по приезде скорой у нее уже отнялась речь и трудно было дышать. Но, благодаря помощи медиков, все закончилось благополучно.

Ольга Сурикова