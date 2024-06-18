В Севастополе Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих 

Сотрудники спецподразделения отдыхали на пляже и заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды. К тому времени ухудшилась погода и поднялись волны. У отдыхающих начались первые признаки паники.

Росгвардейцы оказали помощь тонувшим и доставили их на безопасный участок суши, находящийся в 40 метрах от берега.

Как отметили в ведомстве, спасенные были сильно напуганы и наблюдались признаки переохлаждения. Росгвардейцы вызвали сотрудников МЧС для дальнейшей эвакуации на берег и оказания необходимой помощи.

Напомним, в апреле этого года в районе Хрустального пляжа в Севастополе спасли мужчину, который решил поплавать в штормящем море.

Ольга Сурикова

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