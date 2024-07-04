ЛДПР в Севастополе предлагает запретить ездить на электросамокатах в пешеходной зоне

Тема электросамокатов в последнее время вызывает в Севастополе всё больше нареканий. Они мчатся по тротуарам, скверам, паркам, не обращая внимания на пешеходов, создают аварийные ситуации.

Буквально вчера в одном из парков Симферополя девочка-подросток наехала на ребенка в коляске. Ребенок пострадал и нуждался в медицинской помощи.

В связи с этим ЛДПР в Севастополе предложила навести порядок в использовании электросамокатов и запретить перемещаться на них в пешеходных зонах. Об этом в своем ТГ-канала написал координатор Севастопольское отделения ЛДПР Илья Журавлев.

«Подобное «лихачество» может привести к трагедии, особенно если учесть, что на самокатах часто ездят подростки, не всегда понимающие меру ответственности. Считаю, что в Севастополе тоже нужно на законодательном уровне урегулировать этот вопрос: запретить передвижение на электросамокатах по пешеходным зонам, ввести жёсткие штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами», — отметил он.

В некоторых регионах России уже приняты меры по ограничению использования электросамокатов. Например, в Перми их вообще запретили, а в ряде других городов ввели ограничения скорости и мест, где можно ездить.

В Москве ЛДПР инициировала проведение референдума о полном запрете электросамокатов в столице.

Анна Левина