В Севастополе вынесен обвинительный приговор по делу о дистанционном мошенничестве

21-летний уроженец Молдавии, работавший курьером, признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Он обманул шесть пожилых жителей, похитив у них около 2 млн рублей.

В марте 2023 года молодой человек с целью легкого и быстрого заработка вступил в сговор с подельниками, которые звонили пожилым людям по телефону и сообщали им заведомо ложную информацию о том, что их близкие якобы стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Под этим предлогом злоумышленники предлагали передать им деньги для оказания помощи родным. После этого к обманутым потерпевшим приезжал курьер и забирал у них денежные средства. Часть из полученных сумм он перечислял соучастникам, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, в течение пяти дней у шести пожилых жителей Севастополя похищено около 2 млн рублей.

Суд приговорил мошенника к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.