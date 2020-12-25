ЛДПР в Севастополе настаивает на местном законе о животных

Права животных – параметр, по которому судят о развитости общества

Севастопольское отделение ЛДПР настаивает на необходимости принятия закона города «О домашних животных и животных без владельца». Его проект разработан фракцией ЛДПР в Законодательном собрании и в настоящее время проходит оценку регулирующего воздействия.

«Федеральное законодательство в полной мере не решает проблему защиты домашних животных, и, в данном случае, законодатель определил права субъектов РФ на местном уровне регулировать отдельные вопросы, – подчёркивает депутат Заксобрания от ЛДПР Андрей Куринов. – На сегодняшний день многие субъекты РФ не воспользовались своим правом на принятие подобных законов, но это вопрос времени, потому что вопрос с бездомными животными – это всероссийская проблема, и её надо решать».

Парламентарий отмечает, что в любом городе страны можно увидеть на улицах бездомных животных, наш – не исключение. Государственных приютов в регионе нет. Однако в Севастополе достаточно большое количество волонтёров, которые собственными силами проделывают большую работу в этом направлении – организовывают лечение, стерилизацию животных, пристраивают их в дома.

Вместе с тем одной из главных причин возникновения этой проблемы является активное разведение горожанами домашних питомцев, а затем выбрасывание их на улицу. Тем временем, во многих странах был создан дефицит животных, что автоматически повышает ответственность граждан в случае их приобретения.

«В нашем городе необходимо активно проводить социальное просвещение в сфере обращения с животными. Разработанным законопроектом предусматривается и обязательная регистрация, и перерегистрация животных в случае их приобретения, закрепляется такое понятие как опекун (куратор) безнадзорного животного, а также запрещается регулировать численность бездомных животных каким-либо иным путем, кроме как стерилизация (кастрация), – отметил Андрей Куринов. – Права животных – это один их важных параметров, по которым во всем мире судят о степени развитости гражданского общества и его институтов».

Он подчеркнул, что всеобщая декларация о животных была составлена международной лигой прав животных и торжественно провозглашена в ЮНЕСКО ещё в 1978 году. Первая Европейская конвенция по защите животных разработана в 1987 году.

В России же законопроект «Об ответственном обращении с животными» прошёл первое чтение в 2011 году, а был принят только в 2018 году после того, как в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

«Увы, эта проблема не решается быстро. Мировая практика складывалась годами. И в данном вопросе необходимо участие государства. Прежде всего, это социальное просвещение, формирование гуманного отношения к животным в воспитании подрастающего поколения, повышение нравственного благополучия нашего общества в вопросах обращения с животными, повышение личной ответственности», – констатирует Андрей Куринов.

Благодаря принятию законопроекта, разработанного ЛДПР, ожидаются такие социально-экономические последствия, как обеспечение сбалансированности морально-этического климата в обществе, связанного с наличием на территории города животных без владельцев, устранение причин, влияющих на повышение их численности, упорядочение содержания таких животных, обеспечение противоэпизоотического благополучия на территории Севастополя.

Напомним, в Севастополе собаки из скандальноизвестного приюта для бездомных животных по-прежнему не получили спасение. Теперь, после расторжения договора с подрядчиком, они оказались брошенными, голодными в грязных вольерах.