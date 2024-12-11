ЛДПР продолжает погоню за лидером в СЛФЛ 8×8

Футбольная команда ЛДПР одержала пятую победу в сезоне Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8 под руководством тренера Александра Жабокрицкого. В субботу наши ребята встретились с командой Black Shark и вырвали победу в напряженном матче со счетом 2:1.

Игра получилась тяжелой и динамичной. Первый гол забил Александр Патокин, а затем Владислав Четыркин укрепил преимущество ЛДПР. Соперник сумел ответить лишь одним голом. Лучшим игроком матча был признан игрок команды Виктор Воронцов.

Эта победа позволила ЛДПР сохранить второе место в турнирной таблице после шести туров. Лидирует в чемпионате «Спартак» (единственное поражение в этом сезоне ЛДПР потерпела как раз от этой команды).

В пятёрке лучших бомбардиров лиги – сразу два представителя ЛДПР: Владислав Четыркин и Дмитрий Комаров.

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Анна Левина