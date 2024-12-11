Варвара Купчина представила Севастополь на телевизионном конкурсе «Синяя птица»

8 декабря в 18:00 на телеканале «Россия-1» Варвара Купчина проникновенно исполнила песню «Родина» Сергея Трофимова.

Теперь у телезрителей есть возможность поддержать молодой талант, отправив смс с цифрой «13» на номер 9395 до 12:59 15 декабря. Сообщение бесплатное. Проголосовать можно только один раз с одного номера.

В копилке у 13-летней Варвары масса побед и наград — гран-при Всероссийского конкурса таланов «Родная гавань», гран-при конкурса «Особые таланты» 2024, лауреат 1 степени Международного конкурса-батла «Жар-птица».

Желаем нашей севастопольской звездочке только победы!

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Анна Левина