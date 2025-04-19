ЛДПР делится теплом: мастер-класс и куличи для героев

В преддверии Пасхи в офисе Севастопольского отделения ЛДПР прошёл прямой эфир с мастер-классом по украшению куличей. Атмосфера была по-настоящему тёплой и праздничной.

Пекарь Максим Кондаков и кондитер четвёртого разряда Алина Лымарь показали, как красиво оформить куличи, и рассказали, с какими трудностями сталкиваются в профессии. Оказалось, что кондитер — не только творческая, но и физически непростая работа.

Во время эфира гости делились техниками украшения, рассказывали о тонкостях нанесения глазури и выборе посыпок. Каждый кулич был украшен с душой.

Все куличи, сделанные на мастер-классе, партийцы передадут морпехам 810-й бригады.

«Мы хотим, чтобы ребята почувствовали тепло родного дома. Это наш маленький знак благодарности», — отметили в ЛДПР.

Это только начало — впереди ещё много добрых эфиров и новых мастер-классов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города