В японском саду зацвела сакура. А сад — в Крыму

На южном берегу Крыма распустилась сакура. Воздух наполнен жужжанием пчел и ароматом японской вишни. Сотни посетителей с удовольствием вдыхают цветочный запах и фотографируются. Рвать цветы запрещено. Впрочем, и желающих нет.

На территории японского сада гостиничного комплекса сегодня ажиотаж. Как выяснилось, ничто японское крымчанам не чуждо.

В Японии цветение сакуры — это целая идеология, а вот для россиян — приятные впечатления и фото на память.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города