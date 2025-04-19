Когда уберут ограничение скорости на Столетовском проспекте

Севастопольцы интересуются: дорожные работы на Столетовском проспекте завершились более двух месяцев назад, но до сих пор сохраняются ограничения скорости и временные дорожные знаки.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил корреспонденту «Севкора», что указанный участок предназначен для сооружения транспортной связи между Столетовским проспектом и улицей Тараса Шевченко.

Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока транспортную развязку и отреставрированную часть дороги официально не сдадут в эксплуатацию. Окончание строительных работ запланировано на 1 декабря 2025 года

Если севастопольцы или гости города заметили старые или недостающие дорожные знаки, они могут сообщить об этом в Департамент транспорта через интернет-приёмную (https://dtdi.sev.gov.ru/obrashcheniya-grazhdan/) на официальном сайте Правительства Севастополя.

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