Медики Крыма отправились добровольцами в ДНР

Помогать больным и раненным

Первый медицинский десант отправился из Симферополя в ДНР. Всего о своем намерении помогать пациентам больниц и поликлиник Донбасса заявили 30 врачей, сообщает «Крым 24».

В составе группы ортопеды-травматологи, нейрохирурги, анастезиологи, хирурги, медсестры, фельдшеры и даже педиатры и терапевты. Они взяли отпуск за свой счет.

«Подобран весь арсенал медперсонала, которые направятся в Донецк, а также в ближайшие населенные пункты. Часть медиков, если можно так сказать, отправляются на линию фронта»,— отметила председатель Комитета Госсовета Крыма по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анна Рубель.

Ольга Сурикова