В Севастополе рухнувшая черешня проверила везучесть автовладельцев

Стоит поверить в фарт

В Севастополе 2 января во дворе одного из домов по улице Юмашева рухнуло огромное старое дерево. И, по счастливой случайности, падение не принесло никому убытков и проблем.

Очевидцы выложили фото и назвали произошедшее настоящим новогодним чудом, так как на этом месте обычно стояли припаркованные авто.

А вот водитель машины, которая оказалась совсем рядом с упавшей черешней, может поверить в свой фарт. Ни одна ветка не коснулась его стального коня, оставив до него безопасное расстоянии сантиметров в 10-15.

Также жители поблагодарили коммунальные службы, которые в этот же день распиливали это дерево, лежащее поперек тротуара и дороги.

А вот жителям улицы Ялтинской,7, удалось добиться от коммунальных служб сноса аварийного кипариса до того, как он мог бы принести кому-то беду.

Ольга Сурикова