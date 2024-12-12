Курятина готовится к подорожанию

В начале декабря цена тушки бройлера впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9%. Производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма. Ситуацию с ценами на курицу в целом в Минсельхозе считают стабильной.

Оптовая стоимость тушки бройлера на 1 декабря 2024 года составила 195 руб. за 1 кг, увеличившись на 4% за неделю и на 9% год к году, следует из данных презентации Национального союза свиноводов, который ссылается в том числе на подсчеты Национального союза птицеводов.

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