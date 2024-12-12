ПСБ Благосостояние: Севастопольцы за 2024 год снизили уровень долговой нагрузки

За последний год почти половина севастопольцев повысили уровень своих доходов(44%), также выросла и стоимость их имущества, а уровень долгов снизился. Такие результаты показал второй замер Индекса финансовых достижений – исследование ПСБ Благосостояния, направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом.



Согласно результатам Индекса, в 2024 году жители Севастополя зафиксировали рост своих доходов. У 29% респондентов доходы увеличились на 10%, у 11% — на треть, у 4% — на 50% и более. В целом, доходы увеличились у 44% севастопольцев. Для 43% жителей доходы остались на уровне прошлого года, а еще у 12% наблюдается снижение.

Более половины севастопольцев (54%) обладают собственным жильем, не обремененным ипотекой, что отражает рост на фоне других регионов. Еще у 10% жителей ипотечный кредит выплачен более чем на 50%, у 10% – на 50% или менее. 21% жителей города планируют воспользоваться льготной семейной ипотекой в ближайшее время.

Индекс показал, что жители Севастополя умеют управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас почти у 40% жителей нет кредитов, еще у 39% имеется только один займ.

Индекс также показал рост стоимости имущества жителей Севастополя. У 75% респондентов, обслуживающих кредиты, совокупная стоимость имущества (недвижимость, автомобили, депозиты и ценные бумаги) значительно превышает размер долговых обязательств (при этом у 65% из них — существенно). Это соотношение свидетельствует о позитивных изменениях в уровне финансовой грамотности жителей Севастополя.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило жителям Севастополя перейти к долгосрочному финансовому планированию. Половина опрошенных в городе задумываются о финансовых целях на длительные сроки: 30% жителей формулируют планы на год, 19% – на 2-3 года и 1% – на 10 лет и более.

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили севастопольцам увеличить объем сбережений: на текущий момент у 25% жителей есть накопления, которых хватит на 2-6 месяцев, у 5% – на год, а у 6% – на два года и более.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений,* севастопольцы набрали в этом году 44,3 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять долговой нагрузкой (83,69 балла), стоимости имущества (69,06 балла), а также о наличии собственного жилья (67,85 балла).

«Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. На рост доходов и сбережений повлиял ряд факторов – как текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, так и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, оказали влияние и меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне. Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе – инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов (28%)», — говорит старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.



Шкала Индекса финансовых достижений:

Мастер 91-100 баллов

Кандидат в мастера 81-90 баллов

Первый взрослый разряд 56-80 баллов

Второй взрослый разряд 40-55 баллов

Третий взрослый разряд 20-39 баллов

Первый юношеский разряд 0-19 баллов

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*Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в октябре 2024 года в 27 субъектах РФ (в крупнейших городах каждого региона). Выборка для опроса составила не менее 3,8 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту. Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и проч. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по России в целом, а также в разрезе регионов и федеральных округов. При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.

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