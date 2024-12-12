Болельщики ФК «Севастополь» просят президента допустить команды Крыма в систему профессионального футбола России

Болельщики футбольного клуба направили письмо Владимиру Путину с просьбой помочь с допуском команд Крыма в систему профессионального футбола России.

«Предполагалось, что через несколько лет [после воссоединения с Россией] наши федерации футбола станут членами Российского футбольного союза, ФК «Севастополь» и крымские команды войдут в состав российских профессиональных футбольных лиг, а наши дети и юноши смогут выступать в российском первенстве. К сожалению, ничего этого не произошло.

Наши федерации так и не стали членами российского футбольного сообщества, наши детские и юношеские команды выступают только в турнирах, которые проводит Министерство спорта РФ, уровня «Кожаного мяча», а ФК «Севастополь», выступающий в специально созданной для него и команды из Ялты [«Рубин Ялта»] полулюбительской лиге, даже не был допущен к участию в настоящем общероссийском турнире Кубка России», – говорится в письме фанатов команды», — пишут болельщики.

Они уверены, что уровень севастопольского футбола падает, а талантливые молодые игроки стараются переехать в другой город из-за отсутствия перспектив у команды.

«Уважаемый Владимир Владимирович, есть стойкое ощущение, что существует негласный запрет на прием нас в РФС. В связи с этим у нас есть вопрос: до каких пор мы будем покорно терпеть санкции ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), направленные на причинение вреда в суверенных вопросах развития российского футбола? Надеемся на решение данного вопроса. И в 2025 году Севастополь и Крым станут полноправными членами Российского футбольного союза», – написано в обращении.

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Анна Левина