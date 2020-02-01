Курсанты-водолазы приняли присягу в Херсонесе

1 февраля на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» прошел торжественный ритуал приведения к Военной присяге курсантов Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ Севастополя.

На мероприятие приехали более 800 человек из разных регионов страны — родители и друзья военнослужащих.

Церемония традиционно началась с построения личного состава и выноса Государственного флага Российской Федерации. Курсантов поздравили с принятием присяги председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, клирик Свято-

Владимирского кафедрального собора протоиерей Стефан Сломчинский и председатель Совета ветеранов воинских частей капитан I ранга в отставке Владимир Алексеевич Попов.

Сегодня в одном строю в стенах «Херсонеса Таврического» стояли курсанты из республики Татарстан, из Крыма и Севастополя, а также из Ростовской, Астраханской и Московской областей.

В присутствии родных и близких, каждый из 150 курсантов с оружием в руках присягнул на верность своей Родине, достойно исполнять свой воинский долг, и мужественно защищать свободу и

независимость России.