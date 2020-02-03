В Севастополе начали готовиться к купальному сезону

Купальный сезон в Севастополе начинается 1 июня. В гродском правительстве состоялось первое совещание по подготовке к сезону 2020 года. В нем принимали участие представители департамента городского хозяйства, МЧС, Роспотребнадзора, департамента общественной безопасности, Севприроднадзора и операторы пляжей.

Операторы пляжей к лету должны установить на пляжах определенное количеств урн, туалетов и душевых кабин, а также обеспечить доступ к морю для маломобильных групп граждан.

Размещенные на пляжах НТО должны быть размещены согласно утвержденной схемы, соответствовать установленному архетипу, прилегающая к НТО территория должна содержаться их собственниками в надлежащем санитарном состоянии. Также необходимо провести лабораторные исследования на соответствие морской воды акватории пляжей санитарно-эпидемическим требованиям.

По итогам совещания принято решение проработать нормативное закрепление порядка размещения на пляжах маломерных судов и пунктов проката водного оборудования. СОбравшиеся решили регулярно проводить совещания по подготовке к купальному сезону, а также проводить выездные контрольные мероприятия на пляжи.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: www.travel-hystory.com