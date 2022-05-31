В Севастополе прожиточный минимум подняли на 10%

В связи с увеличением прожиточного минимума в целом по РФ на 10% с 1 июня правительство Севастополя приняло сегодня аналогичное постановление.

Теперь в расчете на душу населения размер прожиточного минимума составит 13 тысяч 919 рублей, для трудоспособного населения 15 тысяч 172 рубля, для пенсионеров 11 тысяч 970 рублей и для детей 14 тысяч 665 рублей.

Напомним, 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам.

Он отметил, что для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрено более 500 млрд рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина