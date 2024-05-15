Купальный сезон стартует в Крыму во второй половине июня 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сроках начала купального сезона в Сочи и Крыму. Открывать сезон рекомендуется при прогреве воды до 22 градусов.

В пресс-центре НСН 14 мая специалист отметил, что в Сочи купальный сезон начнется во второй декаде июня, а в Крыму — примерно с 22 июня. Специалист рассказал, что в настоящее время температура воды на побережье Черного моря в районе Сочи и Новороссийска составляет 16–17 градусов. В Крыму температура воды еще ниже — около 15 градусов.

«В Сочи такая температура ожидается во второй декаде июня, а в Крыму чуть позже, в Севастополе — это 22-30 июня, в Алуште — начиная с 15 июня», — рассказал синоптик.

Ольга Сурикова