В Севастополе мужчина поджег автомобиль своему родственнику

Поджог и скрылся
В Севастополе полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в поджоге автомобиля своего родственника, сообщает пресс-служба городского УМВД.
В отдел МВД обратился 38-летний мужчина, который сообщил, что ночью неизвестный поджог его припаркованный автомобиль «ВАЗ-2112».
Подозреваемым оказался 47-летний ранее судимый родственник потерпевшего, проживающий по соседству.
«Между двумя мужчинами регулярно возникали конфликтные ситуации и после очередной ссоры старший ее участник облил переднюю часть автомобиля родственника, осуществил поджог и скрылся», — говорится в сообщении УМВД.
Загоревшуюся машину собственник потушил самостоятельно, ущерб он оценил в 35 тысяч рублей.
На его родственника заведено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Севастополе неизвестный поджог автомобиль «Hyundai» в начале февраля.
Ольга Сурикова